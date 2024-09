Home | Finali Louis Vuitton Cup, beffa per Luna Rossa nella terza regata

Luna Rossa problema tecnico nella terza regata del secondo giorno delle finali Louis Vuitton Cup. Un problema alla randa, scoperto in extremis, non ha permesso all’imbarcazione italiana di disputare la terza regata, peraltro rinviata più volte perché il vento era troppo forte. Ineos Britannia adesso conduce per 2-1.Ora l’equipaggio italiano, dopo una corsa contro il tempo, ha riparato la randa: Luna Rossa sembra ora pronta a partecipare alla quarta regata, la cui partenza è stata rinviata alle 15.49.

A Barcellona si sfidano di nuovo Luna Rossa e Ineos Britannia nella finale di Louis Vuitton Cup. Dopo l’annullamento della regata di sabato per il poco vento che ha impedito alle due barche di completare la prova, le forti raffiche hanno portato a nuovi rinvii. Luna Rossa aveva avuto già un incidente legato alla randa durante la Louis Vuitton Cup di Barcellona: durante la sesta regata con American Magic si ruppe il carrello sul quale scorre la vela principale. In quell’occasione fu decisivo l’intervento dello shore team che riparò la barca per farla vincere il giorno dopo