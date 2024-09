Finali Louis Vuitton Cup, 2-2 tra Luna Rossa e INEOS Britannia. Giornata altalenante per Luna Rossa Prada Pirelli, che nella Louis Vuitton Cup pareggia 2-2 nella sfida contro INEOS Britannia. Dopo lunghe attese a causa del vento che ha superato il limite di 21,5 nodi, la squadra italiana viene squalificata nella prima regata a causa della rottura di una stecca che ha forato la randa, consentendo ai britannici di conquistare un punto. Tuttavia, nella quarta regata, la squadra di Max Sirena si riscatta, dominando la competizione dall’inizio alla fine.

The Brits were very shortchanged in this race. I can't see how to agree with the umpire's call on this move by Luna Rossa.



Meantime, the Brits do seem to be fast.