Vela, finali Louis Vuitton Cup, annullata la terza regata tra Luna Rossa e INEOS Britannia. L’imbarcazione italiana ha sfruttato l’assenza di vento nel finale della prova che ha costretto entrambe gli equipaggi a muoversi in forma dislocante e non completando così la regata.

Il vento avrebbe potuto compromettere la prestazione di Luna Rossa Prada Pirelli, ma la terza regata non conclusa ha mantenuto la situazione in parità, senza l’assegnazione di punti. INEOS Britannia è riuscita a completare cinque dei sei lati previsti, ma alla fine è caduta dai foil, così come il team italiano, eliminando ogni possibilità di sorpasso. (continua dopo la foto)

Race 3 of the Louis Vuitton Cup Finals abandoned due to exceeding time limit.

Regata 3 annullata per sopraggiunti limiti di tempo.

el tiempo límite.

Luna Rossa era partita leggermente in vantaggio, puntando subito verso il lato destro e virando per prima. Tuttavia, è finita rapidamente alle spalle degli inglesi, costringendosi a un’altra virata per evitare i “rifiuti” degli avversari. A causa di una variazione del vento, il team di Max Sirena non è riuscito a recuperare, ritrovandosi a oltre 200 metri dai britannici. Una piccola rimonta ha permesso a Luna Rossa di chiudere il primo lato con un ritardo di diciannove secondi.

Scegliendo il lato sinistro, Luna Rossa ha trovato il vento favorevole, compiendo un recupero rapido e superando gli avversari con un vantaggio di circa 150 metri. Questo ha costretto l’equipaggio italiano a strambare contemporaneamente agli inglesi, per difendersi dalle raffiche che favorivano INEOS Britannia in vista della seconda boa. (continua dopo la foto)

Nonostante Luna Rossa avesse trovato un buon vento sulla destra, un errore di manovra ha impedito di sollevare correttamente i foil, causando un passaggio al secondo cancello con quindici secondi di ritardo. La stessa difficoltà si è ripresentata lungo il secondo lato di bolina, facendo aumentare il distacco e lasciando la regata nelle mani degli inglesi.

INEOS Britannia ha concluso la prima metà della gara con un vantaggio di 1’28”, gestendolo senza problemi nel secondo lato di poppa. Luna Rossa ha cercato di recuperare, riducendo il ritardo a 1’13” al quarto gate, ma un calo di vento ha permesso a INEOS di mantenere circa 130 metri di vantaggio. Tuttavia, sul lato opposto, Luna Rossa ha perso il volo e, poco dopo, anche INEOS è finita in acqua. Di conseguenza, nessuno dei due equipaggi è riuscito a completare la regata, e l’organizzazione ha deciso di non assegnare punti a entrambe le squadre.