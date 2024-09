Vela Youth America’s Cup, storica vittoria di Luna Rossa. Il team Prada Pirelli può già celebrare un’importante vittoria grazie al trionfo dell’equipaggio Under 25. Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini, Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone hanno battuto in finale NYYC American Magic, conquistando così la prima edizione della Youth America’s Cup. Questo successo corona il lavoro impeccabile dei giovani azzurri, che hanno affrontato il torneo con un percorso quasi perfetto, infondendo grande fiducia anche nel team senior in vista delle finali della Louis Vuitton Cup.

La gara è iniziata con un immediato vantaggio per Luna Rossa, a causa di una penalità inflitta agli statunitensi di American Magic, colpevoli di aver oltrepassato il limite dei 2’10” per l’ingresso in campo di regata, partendo quindi in ritardo. Da quel momento, l’equipaggio italiano ha saputo sfruttare la situazione, tracciando rotte che hanno coperto abilmente le mosse degli avversari, puntando a raggiungere la prima boa e costringendo American Magic a compiere manovre più complesse, culminate con una “spanciata” vicino al cancello.

Nel primo tratto di poppa, gli americani hanno mostrato difficoltà nelle manovre, accumulando un distacco di oltre quattrocento metri, che è rimasto pressoché invariato al secondo cancello, dove Luna Rossa è passata con 32 secondi di vantaggio, nonostante un piccolo errore nell’approccio alla boa.

Durante il secondo lato di bolina, Luna Rossa ha fatto la differenza, riuscendo a difendersi dalla rimonta di American Magic, che si era rivelata più veloce nella parte di poppa, mantenendo il distacco stabile a due terzi di gara. Gli statunitensi, però, hanno commesso un nuovo errore nel terzo lato di bolina, con una virata violenta che ha permesso a Luna Rossa di gestire senza difficoltà il proprio vantaggio, anzi ampliandolo ulteriormente. Gradoni e il suo team si sono così lanciati verso l’ultimo cancello, tagliando il traguardo con 36 secondi di vantaggio su NYYC American Magic, coronando una prestazione da manuale.