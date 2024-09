Vela, Luna Rossa vince anche l’ultima semifinale con American Magic e accede alla finale della Louis Vuitton Cup. Dopo giorni di tribolazioni, Luna Rossa può finalmente tirare un respiro di sollievo e celebrare la qualificazione alla finale della LV Cup. L’equipaggio italiano ha riscoperto la propria potenza nelle acque di Barcellona durante l’ottava regata delle semifinali contro NYYC American Magic, conquistando così il decisivo quinto punto.

Luna Rossa batte gli americani e vola in finale contro gli inglesi

Questo risultato riveste un’importanza fondamentale per Max Sirena e i suoi uomini, che ora possono proseguire verso la 37a America’s Cup trovandosi di fronte a INEOS Britannia. Il momento decisivo della gara sul secondo lato di bolina: American Magic ha trovato poco vento in occasione della strambata, perdendo almeno dieci nodi di velocità e consentendo nuovamente a Luna Rossa di riprendere spazio prima di entrare in quello spazio di pressione fondamentale per volare. Proprio all’uscita di questa gli americani sono incappati in una “spanciata” che ha permesso a Luna Rossa di passare al quarto cancello con ventidue secondi di vantaggio.