Semifinali Louis Vuitton Cup, Luna Rossa batte due volte American Magic

Semifinali Louis Vuitton Cup, pronto riscatto per Luna Rossa Prada Pirelli nella prima giornata. Il team italiano ha sconfitto NYYC American Magic nelle due regate in programma. Nella prima, Luna Rossa è stata protagonista di una spettacolare rimonta dopo una partenza difficile, che l’aveva inizialmente vista perdere terreno rispetto agli statunitensi.

Nella seconda gara, invece, il copione è stato diverso: il team italiano ha condotto la competizione per gran parte del tempo, resistendo nel finale agli attacchi degli avversari. Ora NYYC American Magic si trova sotto 2-0 nella serie. Situazione analoga per INEOS Britannia, che ha dominato le due sfide contro Alinghi Red Bull Racing, avvicinandosi così alla finale del trofeo.

I pronostici sono stati rispettati in pieno nella prima giornata delle semifinali della Louis Vuitton Cup: Luna Rossa Prada Pirelli e INEOS Britannia hanno entrambi vinto per 2-0 contro, rispettivamente, NYYC American Magic e Alinghi Red Bull Racing. Entrambi i team si preparano alla seconda giornata con la concreta possibilità di assicurarsi un posto in finale.