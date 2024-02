Amadeus conferma, addio a “Sanremo”: il nome a sopresa come successore

Il settantaquattresimo Festival di Sanremo si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 6 al 10 febbraio 2024 con la conduzione, per il quinto anno consecutivo, di Amadeus, il quale sarà anche il direttore artistico. Nel corso delle serate sarà affiancato da vari co-conduttori e co-conduttrici, tra cui Marco Mengoni nella prima serata, Giorgia nella seconda serata, Teresa Mannino nella terza serata, Lorella Cuccarini nella quarta serata e Fiorello nella serata finale. Vi parteciperanno 30 artisti con altrettanti brani tutti in gara in un’unica sezione. Come avviene per regolamento dal 2015, il vincitore del Festival rappresenterà, salvo rinuncia, l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, che si svolgerà dal 7 all’11 maggio a Malmö, in Svezia. Amadeus avrebbe confermato di fermarsi a quota cinque Festival e così già si cerca il sostituto che sembrerebbe essere già stato individuato in un conduttore noto alla Rai. (Continua a leggere dopo la foto)

Amadeus addio a “Sanremo”: Cattelan papabile sostituto

“Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga, ma l’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi”, così ha detto Amadeus alla vigilia del suo quinto Sanremo da conduttore. Una chiusura non definitiva ma che suona come un addio, anche per gli esperti di Snai, che vedono remota, a 7,50, la sesta presenza all’Ariston del presentatore nativo di Ravenna. Dopo queste parole pronunciate dal conduttore, si è scatenata la caccia al sostituto di Amadeus. Molti italiani vorrebbero una donna, altri, invece, avrebbero individuato l’erede perfetto in un noto conduttore italiano, ovvero Alessandro Cattelan. Idea condivisa anche dai bookmakers: il favorito numero uno è una new-entry assoluta come Alessandro Cattelan, offerto a 3,50, in vantaggio su Carlo Conti, già presentatore della kermesse canora tra il 2015 e il 2017, a 5,50. Ovviamente poi non mancano anche altri nomi. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli altri nomi

A chiudere il podio un tris di big di assoluto livello come Fabio Fazio, Paolo Bonolis e Gerry Scotti, tutti proposti a 7,50 mentre per le «quote rosa», comanda Maria De Filippi, data a 7,50 – proprio come Amadeus – seguita da Milly Carlucci a 10, con Barbara D’Urso e llary Blasi a quota 15. Donne al comando invece per quanto riguarda la vittoria del Festival 2024: su Planet365 e William Hill comanda sempre Annalisa, vista tra 3,25 e 3,50, con al secondo posto Angelina Mango che oscilla tra 3,50 e 4,25 volte la posta. Lo riferisce Agipro.