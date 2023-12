Alessandro Meluzzi condizioni. Il noto professore sarebbe stato colpito da un’emorragia celebrale e sarebbe ricoverato a Cesena dove da giorni lotterebbe tra la vita e la morte. Le sue condizioni preoccupano ma fortunatamente l’intervento sarebbe riuscito e, come riporta Radio Radio, “l’esito positivo lascia ben sperare sulla salute del prof”. (Continua…)

Chi è Alessandro Meluzzi

Alessandro Meluzzi è un noto psichiatra nato a Napoli il 9 ottobre 1955. Nel corso della sua vita ha lavorato anche come politico e opinionista televisivo. Dal 2015, inoltre, è autoproclamato primate, metropolita e arcivescovo di una Chiesa ortodossa non riconosciuta dalle Chiese ortodosse, con il nome ecclesiastico-patriarcale autoimposto di Alessandro I e il trattamento onorifico di «Sua Beatitudine». Come psichiatra, invece, è stato consulente in alcuni casi giudiziari ad alto impatto mediatico. (Continua…)

Alessandro Meluzzi colpito da un’emorragia celebrale

Le condizioni di Alessandro Meluzzi preoccupano da qualche giorno. Il noto psichiatra, infatti, è stato colpito da una emorragia cerebrale ed è stato ricoverato d’urgenza a Cesena. Il professore lotterebbe tra la vita e la morte, anche se le notizie che filtravano dall’ospedale inizialmente erano dettate dal pessimismo, mentre adesso si accende una luce di speranza. (Continua…)

Alessandro Meluzzi condizioni

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Alessandro Meluzzi sono state riportate da Radio Radio. Il noto psichiatra sarebbe stato sottoposto ad un’operazione molto delicata, ma per fortuna l’intervento avrebbe avuto esito positivo e ciò “lascia ben sperare sulla salute del prof”. Nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà. Il docente di comunicazione sociale Alberto Contri, ad esempio, ha voluto mandare un abbraccio a Meluzzi: “Prego sempre il mio angelo custode per me, ora ho chiesto di dare una mano ad Alessandro”. Qualche giorno fa, invece, anche Red Ronnie, amico del professore, aveva lanciato sui social l’appello per una preghiera per lui.