Sophie Codegoni e Alessandro Brascino, nonostante siano diventati genitori da poco, hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore. La Codegoni è andata a raccontare la sua verità alle telecamere di Verissimo. La ragazza ha parlato di continui tradimenti di lui che l’hanno spinta a porre fine alla relazione. Ora, Alessandro Basciano sembra pronto a voler raccontare la sua versione dei fatti e lo farà anche lui nello studio di Silvia Toffanin. Alessandro Basciano sarà ospite della nuova puntata del programma di interviste, sabato 21 ottobre. Ad annunciarlo, il canale social Instagram di Verissimo, che Alessandro ha prontamente condiviso sulle sue storie. (Continua a leggere dopo la foto)

Alessandro Basciano a “Verissimo” dopo l’accusa di tradimento

Aveva chiesto il diritto di replica a Verissimo ed è stato accontentato. Alessandro Basciano sarà ospite della nuova puntata del programma di interviste, sabato 21 ottobre. Ad annunciarlo, il canale social Instagram di Verissimo, che Alessandro ha prontamente condiviso sulle sue storie. L’intervista di fuoco di Sophie aveva lasciato tutti senza parole, ma il dj si era detto deluso dalle parole della sua ex fidanzata e pronto a dire tutta la verità, o, per meglio dire, la sua verità. Su Instagram Basciano ha scritto: “Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare). Visto che non ha rispettato lei in primis. Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni. Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attino di gloria. Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità. E lì saranno ca**i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro. Ps. Da persona innamorata mi prendo la responsabilità perché nessuno è perfetto ma certe accuse son calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente”. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole di Sophie

La soap opera mediatica che ormai da giorni vede protagonista l’ex coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, si è arricchita nelle ultime ore di un nuovo capitolo dopo la partecipazione della giovane influencer a Verissimo di Silvia Toffanin. L’accusa lanciata dalla 22enne nel salotto di Canale 5 non lascia spazio a interpretazioni. Basciano l’avrebbe tradita durante un soggiorno di tre giorni ad Ibiza con la sua ex fidanzata: “Erano già uscite delle foto di lui con una ragazza, gli dico che se vuole sono disposta a ricominciare seriamente. Lui mi risponde ok, poi mi dice: ‘Sono stato a Ibiza per lavoro, sta per uscire una foto con una ragazza nella lounge. È una turista inglese che mi ha chiesto informazioni'”. La conferma di quella scappatella sarebbe arrivata proprio dall’ex fidanzata di Basciano, sempre secondo il racconto di Sophie Codegoni: “Poi mi arrivano tanti messaggi, uno proprio dalla ragazza dell’aeroporto, che mi rivela “sono la sua ex, abbiamo passato tre giorni a Ibiza”. Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo”.

La decisione di troncare quella relazione da cui lo scorso maggio è nata la piccola Celine Blu sarebbe stata presa dall’ex tronista di Uomini e Donne dopo una serie di comportamenti ambigui e irrispettosi da parte del compagno: “Ho avuto tante segnalazioni di tradimenti, però lui è molto bravo a raccontare la sua verità. Mi diceva che sono sbagliata, che non sono una brava mamma e donna. Ci sono stati tanti brutti gesti, mancanze di rispetto verbali, mi diceva ‘non puoi lavorare in un ambiente con tanti uomini’. Mi sono annullata, è stato il mio grande errore. Amavo prima lui e poi me stessa”.