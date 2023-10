Sophie Codegoni, fuori tutta la verità su Alessandro Basciano: ecco quando

Sophie Codegoni si appresta a raccontare tutta la verità sulla fine della storia d’amore con Alessandro Basciano. La rottura ormai è divenuta ufficiale. Attraverso una stories pubblicata su Instagram, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha annunciato la fine della relazione amorosa con il padre della figlia, Celine Blue. Presto, però, Sophie sarà ospite in televisione per raccontare tutto quello che è successo. (Continua…)

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è giunta al capolinea. La notizia era nell’aria già da un bel po’ di tempo. La coppia stava attraversando un periodo di crisi, sopraggiunto subito dopo la nascita della figlia Celine Blue. Adesso, però, la separazione è divenuta ufficiale. Attraverso una stories pubblicata su Instagram, Sophie ha annunciato la rottura definitiva da Alessandro Basciano. I motivi sono poco chiari al momento e si attende che uno dei due rompa ufficialmente il silenzio. (Continua…)

Le parole di Sophie

Nella stories pubblicata su Instagram, Sophie ha parlato di “situazioni gravi”, aggiungendo: “Mai avrei immaginato che la persona che avevo al mio fianco, e che è anche il padre di mia figlia, potesse comportarsi in questo modo”. Durante la puntata di “Casa Chi”, invece, ha quasi confermato che la relazione sia finita per un presunto tradimento: “Non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che… Non sto bene è un momento brutto, anzi è bruttissimo. Però menomale che lavoro e mi svago. Ho la mia bambina che mi fa stare bene e questo è importante. Si va avanti, la vita non finisce e questo è certo”. (Continua…)

Sophie Codegoni ospite a “Verissimo”

L’ex tronista Sophie Codegoni si appresta a raccontare tutta la verità sulla fine della storia d’amore con Alessandro Basciano. La donna, infatti, sarà ospite nella prossima puntata di “Verissimo“, in onda sabato pomeriggio su Canale 5. Sarà la prima ospitata televisiva per Sophie Codegoni dopo la fine della storia d’amore con Basciano. È probabile che Silvia Toffanin dia voce anche a lui dopo l’intervista della sua ex compagna.