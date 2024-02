Home | Alberto Matano scelto come conduttore per un programma in prima serata: l’indiscrezione bomba

“Alberto Matano scelto come conduttore”: ecco di cosa – C’era anche Alberto Matano in prima fila, alla finale di Sanremo 2024. Il Festival è stato l’argomento di punta del suo programma La Vita in diretta, che si conferma uno dei gioielli di Mamma Rai. La trasmissione batte, infatti, quotidianamente la concorrenze dal punto di vista degli ascolti. Il magazine «Nuovo Tv», in edicola questa settimana, scrive che «La vita in diretta» “è arrivata quasi a doppiare gli ascolti della Merlino che tuttavia, va detto, negli ultimi tempi ha dato segni di recupero nei risultati d’ascolto. In ogni caso tra i due programmi c’è una differenza di almeno 6 o 7 punti di share”. (continua a leggere dopo le foto)

Una splendida notizia per Alberto Matano. Scrive sempre il settimanale «Nuovo Tv»: “Sbarcate a Mediaset per dare una svolta all’informazione serale e all’intrattenimento pomeridiano, Bianca Berlinguer e Myrta Merlino fanno i conti con i numeri. Che raccontano come le due giornaliste, arrivate rispettivamente da Raitre e La7, non siano riuscite nell’impresa di battere la concorrenza. E nemmeno di impensierirla”. (continua a leggere dopo le foto)

Alberto Matano conduttore per la notte degli Oscar 2024?

Ma Alberto Matano potrebbe festeggiare ancora di più se l’indiscrezione pubblicata su «Tv Blog» fosse confermata. Secondo il noto sito, il giornalista potrebbe condurre la cerimonia di consegna agli Oscar 2024. E sarebbe un bel colpo per il conduttore tv, un prezioso riconoscimento da parte dell’azienda. Si legge su «Tv Blog»: “La 96esima edizione dei Premi Oscar potrebbe andare in onda sulla Rai e non più su Sky. L’indiscrezione è stata pubblicata da Federico Pontiggia nella sua newsletter per Cinematografo. La cerimonia di consegna degli Oscar, che si terrà nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo 2024 in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles e che sarà condotta da Jimmy Kimmel, dovrebbe andare in onda su Rai 1. Stando sempre a questa indiscrezione, lo speciale dedicato agli Oscar dovrebbe essere condotto da Alberto Matano”. (continua a leggere dopo le foto)

Cosa ha rivelato «Tv Blog» sul giornalista al timone «La vita in diretta»

Sempre «Tv Blog» specifica che la nomination ottenuta da Io Capitano, film di Matteo Garrone in lizza per un Oscar nella categoria Miglior Film Internazionale, prodotto da Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, avrebbe giocato un ruolo importante per il passaggio dei diritti alla Rai. Al momento non resta che un’indiscrezione quella su Matano: non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.