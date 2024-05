Ieri, mercoledì 15 maggio 2024, all’Olimpico di Roma, Juventus e Atalanta sono scese in campo per contendersi la finale di Coppa Italia. Al Bano è stato uno degli ospiti più attesi della partita. Il cantante è stato invitato all’Olimpico per intonare l’inno di Mameli prima dell’inizio della partita. L‘esibizione di Albano Carrisi però non ha convinto il pubblico. Dopo la performance del cantante di Cellino Sa Marco tantissimi sui social si sono scatenati con ogni tipo di commento su quanto appena visto. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Amici”, la bellissima notizia su Holden e Sarah: cosa succede

Leggi anche: Perla Vatiero: “Io e Mirko ci separiamo”, poi spiega tutto

Al Bano canta l’inno di Mameli alla finale di Coppa Italia

Vestito con un elegante abito blu, sciarpa e cappello bianchi, Al Bano è sceso in campo in occasione della finale di Coppa Italia, dove ha deciso di portare una personalissima versione dell’inno di Mameli. Il cantante ha infatti intonato a cappella l’inno nazionale, senza alcuna base musicale. La sua interpretazione però è risultata decisamente fuori dagli schemi, scatenando commenti taglienti sui social. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Michela Giraud costretta ad annullare le date del tour: cos’è successo

Leggi anche: Il programma Rai verso la chiusura: “Vogliono esasperarmi come con Fazio”

#AlBano ha sbagliato l'intonazione di partenza, troppo alta, e ha allontanato il microfono per non far sentire l'inevitabile stecca. Nel finale ha provato a nascondersi in improbabili barocchismi vocali che hanno evidenziato ancor più il #disastro.#AtalantaJuve #CoppaItalia pic.twitter.com/HHRFWBLHWa — Angelo Forgione ✒️ (@angelo_forgione) May 15, 2024

Al Bano stecca l’inno d’Italia

L’esibizione è risultata decisamente sopra le righe ed è stato soprattutto il finale a sollevare le critiche più feroci. Mentre cercava forse l’appoggio dello stadio, Al Bano ha ripetuto tre volte la parola “Italia”, urlandola sempre più forte. Se l’idea era quella di coinvolgere il pubblico, l’effetto ottenuto è stato opposto: i tifosi di Juventus e Atalanta presenti sugli spalti sono rimasti senza parole. Come anche il pubblico da casa che dopo un momento di imbarazzo, hanno sfogato il loro disprezzo sui social.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva