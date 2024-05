Perla Vatiero: “Io e Mirko ci separiamo”, poi spiega tutto

Perla Vatiero ha fatto allarmare i fan con un annuncio a sorpresa: “Io e Mirko ci separiamo“. La vincitrice del “Grande Fratello” poi ha spiegato tutto quello che sta succedendo. (Continua…)

Leggi anche: Perla Vatiero, le nuove foto scatenano la polemica

Leggi anche: Perla Vatiero, dove la vedremo dopo il “GF”: l’indiscrezione bomba

La storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono una delle coppie più discusse del mondo della televisione. I due sono divenuti famosi dopo aver partecipato alla scorsa edizione di “Temptation Island”. Il loro rapporto era arrivato ad un punto di non ritorno e per questo hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti nel villaggio della tentazione. L’esperimento, però, non è riuscito: i due, infatti, si sono lasciati e sono usciti dal programma con un’altra persona.

Se la frequentazione di Perla con il tentatore è stata piuttosto breve, la storia tra Mirko e Greta Rossetti invece sembrava più seria. I due sono stati fidanzati per un bel po’ e si sono lasciati solo quando lui è entrato nella casa del “Grande Fratello”. Nel reality, infatti, ha incontrato nuovamente la sua ex fidanzata ed ha lasciato trasparire ancora alcuni sentimenti. Alla fine del percorso nella casa più spiata d’Italia, Perla e Mirko sono tornati insieme. Oggi la loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele, anche se Perla si è lasciata andare ad un annuncio che ha allarmato i fan. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)