Michela Giraud sta riscuotendo successo in tutta l’Europa con il suo tour. L’attrice, però, è stata costretta ad annullare due date. L’annuncio è arrivato sui social. Il motivo sarebbe legato a questioni personali abbastanza gravi. “Intendo recuperare appena possibile“, ha scritto sui social. (Continua…)

Leggi anche: Il programma Rai verso la chiusura: “Vogliono esasperarmi come con Fazio”

Leggi anche: Fiorello senza freni sul caso Mentana-Gruber: l’intervento a “VivaRai2!”

Chi è Michela Giraud

Michela Giraud è attrice, comica e da un po’ di tempo anche regista. Diplomata presso il Liceo Classico Mamiani di Roma e laureata dapprima in studi storico-artistici e successivamente in storia dell’arte moderna, ha iniziato a studiare recitazione presso il Teatro Azione, dove ha conseguito il diploma d’attrice. La svolta arriva nel 2015 quando entra nel cast di “Colorado”.

Di recente è tornata alla ribalta in seguito alla partecipazione come concorrente al comedy show di Prime Video “LOL – Chi ride è fuori”. Lo scorso 11 aprile ha esordito come regista con il film “Flaminia”, ispirato alla vera storia di sua sorella. (Continua…)

Leggi anche: Fedez, intervengono i Carabinieri: la notizia da incubo

Leggi anche: Amadeus, lo smacco finale della Rai: cos’è successo ad “Affari Tuoi”

Il tour in Europa

L’attrice comica Michela Giraud è molto apprezzata non solo in Italia ma anche all’estero. Attualmente, infatti, è impegnata con un tour europeo con ben sette date. L’ultima data è il 27 maggio a Londra. L’attrice comica, però, è stata costretta ad annullare due date del suo tour per problemi personali. L’annuncio è arrivato sui social come un fulmine a ciel sereno. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)