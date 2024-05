Nella puntata odierna di “VivaRai2!”, Rosario Fiorello ha commentato con la sua solita ironia pungente il recente scambio velenoso tra i giornalisti Lilli Gruber e Enrico Mentana. Tra le righe della battuta potrebbe esserci anche una lucida premonizione di quello che potrebbe accadere nel futuro del direttore del telegiornale di La7. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Lilli Gruber insofferente, la frecciatina a Mentana per il Tg in ritardo

Leggi anche: Enrico Mentana, dopo lo scontro con Gruber accade l’impensabile

La guerra Mentana-Gruber

I battibecchi tra i conduttori di La7 sono arrivate anche alla Rai che forse per una volta gradisce non essere la protagonista di qualche polemica. Due giorni fa, Lilli Gruber aveva aperto la sua trasmissione Otto e Mezzo dando il benvenuto agli ospiti e facendo una battuta piccata sul conduttore del telegiornale di La7 colpevole di averle dato la linea in ritardo. Stamattina a “VivaRai2!” lo showman Fiorello è tornato sul caso Mentana-Gruber: “Si sta scatenando il putiferio tra Mentana e Gruber. Pensate che il Papa ha chiesto il cessate il fuoco! Lui era arrabbiatissimo, è tornato a casa, la Fagnani l’ha guardato e gli ha chiesto ‘ma tu che belva ti senti?'”. Ma le battute non sono finite qui e Fiorello ha rincarato la dose mostrando come suo solito di avere una certa lucidità ed esperienza sulle dinamiche dei dietro le quinte televisivi. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’intervento di Fiorello: lo showman senza freni

Fiorello ha quindi chiuso l’argomento del caso Gruber-Mentana con un’ultima battutina rivolta a “buon intenditore“: “Mentana vuole sforare così tanto da superare l’8 e mezzo… e arrivare al Nove!”. E in effetti il commento fa riferimento ad una voce sempre più persistente e che anche il conduttore del TgLa7 ha in qualche modo fomentato. In una recente intervista a La Stampa il direttore del TgLa7 Enrico Mentana aveva ammesso: “Non ho difficoltà a dire che il mio contratto scade il 31 dicembre del 2024. Quindici giorni dopo compio 70 anni, cosa mi metto a fare? Non che sia stanco, ma me ne sono sempre andato quando non c’erano le condizioni per lavorare bene. Lavorerei molto volentieri in una rete televisiva con Amadeus, ma non mi immagino una Rai povera senza di lui”. Un chiaro segnale di voler seguire la scia di Amadeus e sbarcare con lui a Discovery? A farlo presupporre si aggiunge anche una delle ultime dichiarazioni di Enrico Mentana. Ecco quale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva