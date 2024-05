Il programma Rai verso la chiusura, “Vogliono esasperarmi come con Fazio” – Sul futuro del suo «Indovina chi viene a cena», nato nel 2016 e andato in onda per sei puntate su Raitre, l’autrice e conduttrice Sabrina Giannini non ha ancora certezze. Al Fatto Quotidiano lei però ha confessato che la sua grande paura è che «il programma non riprenderà. Ho chiesto rassicurazioni ma ho trovato un muro di gomma. Al momento siamo fermi, non possiamo lavorare». (continua a leggere dopo le foto)

Sabrina Giannini, autrice e conduttrice di Indovina chi viene a cena, su Rai 3, denuncia la possibile sospensione del format d’inchiesta sulla sostenibilità. A detta della giornalista, le pressioni ricevute dalla politica quest’anno si sarebbero fatte insistenti tra lettere di protesta in Vigilanza Rai e interventi in Parlamento. «Mi domando se l’obiettivo sia quello di farmi stancare, di portarmi all’esasperazione», le sue dure parole. (continua a leggere dopo le foto)

“Indovina chi viene a cena” a rischio chiusura: le parole di Sabrina Giannini

«Avevo chiesto garanzie già a febbraio, per capire cosa avremmo dovuto aspettarci dopo la messa in onda delle prime sei puntate ma non ho avuto indicazioni precise, salvo un generico ‘non preoccuparti’. Sta di fatto che ora siamo fermi, e non abbiamo istruzioni sul nostro futuro», ha dichiarato al «Fatto Quotidiano» Sabrina Giannini.

