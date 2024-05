“Amici”, la bellissima notizia su Holden e Sarah: cosa succede

A pochi giorni dalla finalissima di “Amici“, arriva una bellissima notizia su Sarah e Holden. I fan del programma non se lo sarebbero mai aspettati. I due finalisti sembrano fare sul serio. (Continua…)

Leggi anche: “Amici”, arriva la svolta per Holden: l’intervento di Maria

Leggi anche: “Amici”, è successo di tutto in studio: scontro tra prof e giurato

Screenshot

“Amici” 23, tutto pronto per la finalissima

Sabato sera andrà in onda la finalissima di “Amici”. La ventitreesima edizione del talent show di Maria De Filippi è giunta al termine. Uno solo di loro alzerà la coppa del vincitore. In finale sono arrivati ben sei allievi, di cui quattro cantanti e due ballerini. In finale non ci saranno squadre e sarà tutti contro tutti. Verrà assegnato il titolo di categoria e ovviamente la coppa del vincitore. Mai come quest’anno sembrano non esserci favoriti. Tutti possono dire la loro, anche se gli allievi della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sembrano in vantaggio rispetto agli altri. Nelle ultime ore, inoltre, è arrivata una bellissima notizia su Sarah e Holden. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)