Agguato in pieno giorno, uomo ucciso in strada: lo choc dei testimoni

Un tragico evento ha sconvolto oggi, sabato 2 Marzo 2024, la tranquillità din un piccolo paese in provincia di Lecce. Nello specifico stiamo parlando di Casarano, un comune italiano in Puglia, situato nel Salento sud-occidentale. Un uomo è stato ucciso in pieno giorno a colpi d’arma da fuoco in strada. I testimoni di questa tragico fatto sono rimasti completamente pietrificati. Vediamo insieme una prima ricostruzione di quanto accaduto fatta dalle Forze dell’Ordine giunte sul luogo. (Continua a leggere dopo la foto)

Agguato in pieno giorno a Casarano: uomo ucciso in strada

Agguato in pieno giorno a Casarano, in provincia di Lecce. Un uomo è stato ucciso in strada davanti a diversi testimoni. Come riportato da The social post, Antonio Amin Afendi, un uomo di 31 anni, è stato brutalmente assassinato in strada, nel cuore del centro di Casarano, provincia di Lecce. La vittima, già miracolosamente scampata a un agguato nel 2019, è stata colpita a morte da una raffica di colpi di arma da fuoco in pieno giorno, davanti a testimoni inorriditi. Su The social post si legge che “il drammatico episodio è avvenuto tra via Lupo e piazzetta Petracca, a breve distanza dal municipio di Piazza San Domenico, in una zona vivace, frequentata da giovani, famiglie e studenti. Secondo le prime ricostruzioni, Afendi sarebbe stato preso di mira da colpi esplosi da un’auto scura di grossa cilindrata, da cui qualcuno ha aperto il fuoco attraverso il finestrino prima di darsi alla fuga”.

