Home | “Affari tuoi”, critiche a non finire per Monica sui social dopo la partita

“Affari tuoi”, finisce male per Monica dopo i titoli di coda: italiani al veleno – Ad Affari Tuoi protagonista della serata di ieri, mercoledì 20 novembre 2024, è stata Monica. Un percorso decisamente sfortunato quello della concorrente, che purtroppo ha dovuto cedere ai colpi della malasorte e al dottore, che alla fine ha avuto la meglio. Sui social il pubblico è esploso: tanti i commenti al veleno dopo i titoli di coda del programma. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Stefano De Martino, ecco dove vive: una casa super lusso all’insegna del design

Leggi anche: “Affari tuoi”, Stefano De Martino svela un retroscena: cosa succede dietro le quinte con il dottore

“Affari tuoi”, finisce male per Monica dopo i titoli di coda: italiani al veleno

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno mercoledì 20 novembre 2024, a sfidare il Dottore è stata Monica, concorrente della Valle d’Aosta, che ha un negozio di alimentari dove lavora con la sorella. Lei ha giocato con il pacco numero 15 affiancata in studio dall’adorato marito Vincenzo. “La cosa bizzarra è che loro due non solo hanno le stesse origini, sono calabresi, ma sono nati anche nello stesso paese”, ha spiegato De Martino. Il primo incontro tra i due è stato raccontato dalla concorrente: “Io lavoravo in un negozio di ottica, lui è passato per provarsi degli occhiali ed è stato colpo di fulmine. Poi da lì abbiamo iniziato a uscire insieme e ora abbiamo due figli”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Stefano De Martino, lacrime al compleanno: il gesto speciale degli amici (VIDEO)

Leggi anche: Stefano De Martino risponde alle polemiche sulle vincite alte ad “Affari tuoi”

“Affari tuoi”, critiche feroci sui social a Monica

Con i primi tiri Monica perde subito i 300mila e 200mila euro e Stefano De Martino commenta: “Mamma mia ragazzi, starà festeggiando il Dottore… Difendiamo il nostro nuovo podio da 50mila, 75mila e 100mila euro”. Poi lei e Vincenzo eliminano i 10mila euro e i 75mila, con Monica che, intristita, dice al conduttore: “Ti avevo ascoltato, mi avevi detto che si era spostata a nord la parte del tavolo pericolosa”. Una partita davvero sfortunata: Monica e il marito uno dopo l’altro si son visti sfilare via i pacchi più importanti. Nel gran finale sono rimasti soltanto i 15mila e 100 euro. Il Dottore propone il cambio, rifiutato perché lei crede nel numero che la lega al figlio.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva