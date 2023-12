Come ogni puntata di Affari Tuoi, anche quella di ieri, mercoledì 27 dicembre 2023, è stata seguitissima. Su X, tantissimi utenti hanno commentato le vicende di Carla, che ha tentato la fortuna accompagnata nello studio di Viale Mazzini dalla madre, la signora Stefania. Ciò che ha colpito maggiormente i telespettatori però è stato un dettaglio in particolare andato in onda nella serata di Rai1, che li ha fatto veramente infuriare. Di cosa si tratta? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Alfonso Signorini: ecco cosa pensa davvero di Massimiliano Varrese

Leggi anche: “Grande Fratello”, il commento choc di Letizia registrato dai microfoni: cos’ha detto dopo la lite con Beatrice

L’avventura di Carla ad “Affari Tuoi”

Dopo un percorso altalenante, Carla si è trovata alla fine con 3 pacchi da aprire: Umbria, Valle D’Aosta e Campania. Amadeus ha offerto alla concorrente di concludere il gioco con 15mila euro. Offerta che viene rifiutata dalle concorrenti che decidono di andare avanti. Carla e Stefania hanno deciso di aprire il primo pacco che contiene 20mila euro. Poi è arrivato il colpo di scena. La concorrente sceglie di cambiare il pacco e lascia il suo 15 per prendere il pacco numero 2 della Campania. Il 15 però, conteneva 100mila euro. Alla fine scopre che l’ultima scelta è stata quella sbagliata e Carla e Stefania chiudono la partita amareggiate con vincita pari a zero. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Barbara D’Urso, indiscrezione bomba sul suo ritorno in tv: trema Silvia Toffanin

Leggi anche: Mara Venier e il futuro di “Domenica In”: esce fuori la verità

“Affari Tuoi”, è polemica per la pubblicità dei concerti di Claudio Baglioni

I telespettatori, fedelissimi di Affari Tuoi, si sono lamentati stavolta non tanto per qualcosa che è successa durante la puntata ma per le pause pubblicitarie. In questo frangente infatti, è stato trasmesso una spot sul tour di Claudio Baglioni, che andrà in onda anche sulla Rai. Peccato che in corrispondenza della promozione dei concerti, il volume fosse altissimo, molto più in alto rispetto a quanto “normalmente” salga durante le pubblicità. Proprio questo ha fatto infuriare i telespettatori, che si sono scatenati sui social. (Continua dopo le foto)

I commenti su X

“Non vedrò Baglioni per i colpi che mi ha fatto prendere con questa pubblicità spaccatimpani!”, ha scritto un utente. “Il volume della pubblicità dei concerti di Baglioni alzato di 40 decibel oltre il normale, è già un buon motivo per non guardarlo”, il commento di qualcun altro. “Ma che è mai possibile che quando parte lo spot di Baglioni, la Rai ci assorda alzando il volume? Io ricordavo fosse vietato, sebbene mi faccia ricordare gli spot di Adrian”, si legge. Oppure ancora: “Ma la pubblicità di Baglioni ha paura che non ci sentiamo?”. Tantissimi altri i commenti di chi ha protestato per il volume fastidiosamente alto.