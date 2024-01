“Affari Tuoi”, accade l’impensabile in puntata alla faccia dei diffidenti

Nella puntata di ieri di Affari Tuoi, il game show di Amadeus, la concorrente Marisa ed il marito David hanno intascando una cifra da sogno al termine di una partita al limite dalla perfezione. La coppia sarda è arrivata alla fine con tre pacchi rossi, situazione che non non si vedeva da tempo. Alla fine della puntata, però, non sono mancati i commenti social di alcuni telespettatori che invece di gioire per la vincita hanno puntato il dito contro il programma. Ma andiamo con ordine.

Leggi anche: “Affari tuoi”, l’offerta da capogiro del dottore lascia tutti a bocca aperta

Leggi anche: “L’Eredità”, Matteo è il nuovo campione: ma occhio al dettaglio, a chi somiglia

Marisa sbanca con il pacco da 100mila euro

La coppia originaria di Sassari Marisa e David sono stati i protagonisti di un’incredibile scalata ieri, 16 gennaio, ad Affari Tuoi. Moglie e marito hanno deciso di giocare con il pacco numero 8. La partita inizia con la scelta di sei pacchi consecutivi, dove Marisa perde tre pacchi blu e tre rossi. Arrivano le prime offerte del dottore: 38mila euro, che la coppia rifiuta, così come il cambio pacco. Continua il percorso dei coniugi che dopo aver aperto altri pacchi blu, è stata la Basilicata a far perdere loro 300mila euro. Dopo quell’errore la coppia ha giocato una partita esemplare e, come consigliato dal papà di Marisa, “rifiuta qualsiasi cosa”, sono arrivati all’ultimo round con tre pacchi ancora da aprire: quello da 75mila, 100mila e 200mila euro. Una vittoria assicurata dunque. Infatti il pacco da loro custodito con tanta cura conteneva 100mila euro. Sui social però lo scetticismo ne fa da padrone e secondo alcuni era tutto deciso. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Caterina Balivo perde le staffe a “La Volta Buona”: cos’è successo

La reazione dei social

Come di consueto, ogni volta che termina una puntata di Affari Tuoi, molti utenti si ritrovano a commentare il percorso dei concorrenti che hanno tentato la fortuna aprendo pacchi o arrendendosi alle offerte del dottore. “Siete dei co… andate in….” scrive qualcuno. Poi c’è un tweet che spicca più di tutti: “Per gli spettatori di Affari tuoi va sempre bene ribadirlo, visto che amano essere truffati!!“

Questa polemica ha portato alla luce una citazione di Wanna Marchi: “Perché i cog… vanno inc…, ca…”, che rappresenta bene la rabbia che alcuni telespettatori provano quando si sentono ingannati e manipolati dai programmi televisivi. Dunque è così? È bene ricordare che questo genere di programma è affidato alla categoria “intrattenimento” e dunque è normale che si usino strategie per mantenere alto l’interesse del pubblico.