Aereo si schianta su delle case: diversi morti

Un aereo è precipitato su un parco di case mobili. Le immagini sono terribili, così come il bilancio dei morti e dei feriti. Il capo dei vigili del fuoco in una conferenza stampa ha infatti confermato: “Posso confermare che ci sono diverse vittime, sia nel velivolo che all’interno delle case mobili”. (Continua…)

Leggi anche: Terribile incidente in montagna: donna precipita dalla seggiovia

Leggi anche: Incendio devastante, adesso si teme il peggio: il sospetto choc

Aereo cade sulle case

Una vera e propria tragedia ha colpito l’intero paese. Ieri infatti, intorno alle 19:08, si è verificato un terribile incidente. Un piccolo aereo si è schiantato su una struttura di un parco di case mobili. Quando sono arrivati i vigili del fuoco hanno trovato quattro case mobili in fiamme o molto danneggiate. Le immagini diffuse sul web sono davvero raccapriccianti e il bilancio è terribile. Come confermato dalle autorità locali, infatti, ci sono diversi morti, oltre ai feriti in condizioni gravi. (Continua…)

Leggi anche: Tragedia in montagna, trovato il corpo di una ragazza: di chi si tratta

Leggi anche: Trema di nuovo l’Italia: nuova scossa di terremoto poco fa

Dov’è successo

Il terribile incidente è avvenuto alle 19:08 di ieri in una struttura del parco di case mobili di Bayside Waters, in Florida. La notizia è stata riportata dal Tampa Bay Times. Le autorità stanno lavorando con la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board per identificare l’aereo, il suo pilota e gli eventuali passeggeri. Il velivolo è un Beechcraft Bonanza V35 e il pilota aveva segnalato un guasto al motore alla torre di controllo, prima di schiantarsi al suolo. (Continua…)

Bilancio terribile

Il bilancio dell’incidente è veramente terribile. I vigili del fuoco hanno impiegato circa mezz’ora per spegnere le fiamme. Al momento non conosciamo il numero esatto dei morti e dei feriti, ma il capo dei vigili del fuoco durante la conferenza stampa ha confermato che “ci sono diverse vittime sia nel velivolo che all’interno delle case mobili”.