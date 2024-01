Addio al campione, l’annuncio della madre è straziante: “Ho il cuore spezzato”

Lutto nel mondo dello sport: il campione se n’è andato all’età di 48 anni. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla madre ed è davvero straziante: “Ho il cuore spezzato mentre scrivo“. Secondo quanto riferito dalla madre, lo sportivo era allo stadio terminale di un tumore per il quale era stato ricoverato da alcuni giorni e riceveva cure palliative. La malattia ha avuto la meglio su di lui. (Continua…)

Sport in lutto, il campione se n’è andato

Anthony Gobert morto

L’ex pilota di Superbike, Anthony Gobert, è morto all’età di 48 anni. Egli era allo stadio terminale di un tumore per il quale era stato ricoverato da alcuni giorni e riceveva cure palliative. L’ex pilota lascia due fratelli, Aaron e Alex, e soprattutto la madre, Suzanne, sconvolta dal dolore. È stata proprio lei ad annunciare la scomparsa sui social: “Ho il cuore spezzato mentre scrivo queste parole. Anthony, il mio bellissimo figlio primogenito, è morto oggi. L’ho amato dal giorno in cui è nato e lo amerò fino a quando non morirò. A volte era molto difficile rapportarsi a lui, ma ha sempre avuto un cuore gentile e si prendeva cura di tutti. Purtroppo è stato vittima della dipendenza, che è una malattia molto diffusa nelle nostre famiglie. Ha provato molte volte a stare meglio ma non ci è riuscito del tutto. Sono così orgogliosa di lui e ringrazio tutte le persone che gli sono state accanto”. (Continua…)

Chi era

Anthony Gobert è stato un vero e proprio campione ed ha unito nel corso della sua carriera genio e sregolatezza. La sua carriera è costellata di successi, oltre che di eccessi. A 19 anni ha vinto gara 2 durante il Mondiale di Superbike sulla pista di Phillip Island. Nei due anni successivi, alla guida della Kawasaki, ha ottenuto cinque vittorie, piazzandosi al quarto posto nel 1995. Non riuscì ad esordire nella massime serie perchè risultò positivo al test anti-doping. Ci riprovò nel 1999, quando ottenne ottimi risultati con la Ducati. La sua carriera è stata purtroppo offuscata dai problemi con alcol e droghe.