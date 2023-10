Tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle c’è anche Wanda Nara, la showgirl argentina ha deciso di partecipare a questa nuova avventura televisiva lasciando i suoi fan completamente a bocca aperta. Anche un’altra persona della famiglia Nara ha deciso di stupire i suoi followers, ma in maniera totalmente diversa. Lasciare tutti senza parole è diventata quasi una prerogativa di Zaira Nara, la modella argentina che ha catturato l’attenzione dei suoi fan con i suoi post pubblicati su Instagram. Zaira è la sorella minore di Wanda Nara. (Continua a leggere dopo la foto)

Zaira Nara spiazza tutti: il post sui social è bollente

Con milioni di seguaci e una crescente fama, Zaira Nara è diventata un’icona dell’intrattenimento e della moda. Zaira è la sorella minore di un’altra celebre figura argentina, Wanda Nara. La sua famiglia è originaria di Boulogne Sur Mer, un comune argentino nella provincia di Buenos Aires. Nata nel 1988, Zaira ha seguito le orme di sua sorella diventando una modella, showgirl, attrice teatrale e influencer di successo. In queste ore un suo post su Instagram ha scatenato la fantasia dei fan. Zaira ha deciso di indossare un vestito senza reggiseno, un dettaglio che non è passato inosservato. Il post è stato accolto con una serie di commenti entusiastici, likes e condivisioni, dimostrando quanto sia forte il seguito di Zaira sui social media. Il suo profilo Instagram, infatti, è costantemente aggiornato con nuovi contenuti che riflettono la sua bellezza e il suo stile unico. (Continua a leggere dopo la foto)

I commenti dei suoi ammiratori

Il post di Zaira Nara è stato invaso da una marea di like e commenti. Tra i vari complimenti si legge: “Linda morocha (Bella mora)”, “Bombonazo (Dolcezza)”, “Este es tu color Zaira! Divina! (Questo è il tuo colore Zaira! Divina!)”, “Más linda (La più bella)” e “Always she is beautiful! (Sempre bella!)”. Che dire? Il look rosa ha completamente catturato lo sguardo dei suoi fan, che si sono perdutamente innamorati di lei ancora una volta. Zaira Nara è la regina di Instagram e ogni giorno fa strage di cuori.