William, svolta dopo la diagnosi di tumore di Kate: cosa succede

Sono tempi difficili per i reali inglesi. Dopo la diagnosi di tumore di Re Carlo e successivamente di quella di Kate Middleton, i sudditi sono preoccupati sul futuro della monarchia. Da mesi la principessa del Galles non si mostra in pubblico e resta avvolto nel mistero il suo stato di salute. Secondo le ultime notizie, però, una decisione del principe William potrebbe chiarire cosa sta succedendo.

William, svolta dopo la diagnosi di tumore di Kate

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere una notizia che arriva dai tabloid britannici e riguarda il principe William. L’erede al trono è una delle figure più di rilievo dal momento che nel suo futuro ci sono le sorti del trono e dei sudditi di Inghilterra. Ma ogni posizione di prestigio comporta tantissimi impegni e funzioni di tipo pubblico e diplomatico a cui William deve partecipare per tenere alto il nome della Royal Family. Eppure il principe, negli ultimi mesi si è assentato per stare vicino alla moglie e i figli, ma da ora, pare che tutto stia per cambiare. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)