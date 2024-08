WhatsApp, ecco la funzione da disattivare subito se si vogliono evitare le truffe

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Come tutte le app, anche questa è presa di mira dai truffatori in cerca di vittime. Nonostante i tentativi di WhatsApp di essere e affermarsi come una piattaforma sicura, le trappole dei criminali informatici sono ancora molto diffuse. Ma c’è un modo per proteggersi da un certo tipo di truffe su WhatsApp e per farlo basterà cambiare alcune impostazioni. (Continua dopo le foto)

WhatsApp, attenzione al download automatico dei file

C’è un’impostazione che su WhatsApp è predefinita e che è facilissimo cambiare. È bene farlo per evitare le truffe. Stiamo parlando del download automatico dei file multimediali. I file multimediali di WhatsApp vengono scaricati automaticamente per impostazione predefinita. La maggior parte degli utenti che utilizzano WhatsApp solitamente non va a modificare le opzioni di download, anche se sarebbe cosa saggia farlo: per quale motivo? (Continua dopo le foto)

WhatsApp, la funzione da disattivare per evitare le truffe

Il download di immagini, video, documenti e messaggi vocali è terreno fertile per i truffatori che possono approfittarne e inviare file dannosi. Questo potrebbe essere di per sé un problema, ma è possibile modificare le impostazioni per impedire il download automatico dei file sul telefono. In questo modo non si rischierà di scaricare file che potrebbero danneggiare i nostri dispositivi. Oltre ad una protezione dagli hacker, non scaricare in automatico i file permette di non accumulare file di ogni tipo nella memoria del telefono. Come fare per cambiare l’impostazione?

