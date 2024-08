Schianto in moto, Luca muore a 23 anni: nessuno avverte la famiglia

Ha fatto un certo scalpore la vicenda di Luca, un ragazzo di 23 anni che ha perso la vita in un tragico incidente in moto lo scorso 10 agosto. Il giovane si trovava a Nizza, in Costa Azzurra, in vacanza. Un’ora prima dell’incidente, Luca aveva avvertito i genitori che stava proseguendo il suo viaggio in moto e che andava tutto bene, poi l’incidente fatale. La famiglia sarebbe stata avvertita solo due giorni dopo la tragedia. (Continua dopo le foto)

Luca morto in un incidente in moto a Nizza

Luca Troiano era in viaggio in moto verso la Spagna. Doveva raggiungere Madrid, dove avrebbe incontrato un amico. Il 9 agosto era arrivato a Nizza e aveva deciso di fermarsi lì la notte per spezzare il viaggio. La mattina era poi ripartito verso la Spagna. L’incidente stradale è avvenuto in centro a Nizza. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il giovane avrebbe perso il controllo del suo mezzo e sarebbe andato a sbattere contro alcuni cassonetti. L’impatto è stato fatale. (Continua dopo le foto)

Luca Troiano morto a Nizza, i genitori del 23enne avvertiti due giorni dopo

Luca Troiano era originario di San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova. Un anno fa si era trasferito a Bologna dove lavorava come informatico per una azienda. Il 10 agosto, il giovane è morto in un tragico incidente in moto in Francia. La famiglia sarebbe stata avvertita solo due giorni dopo l’incidente. “L’amministrazione comunale vorrebbe subito chiarimenti: Luca Troiano è morto sabato 10 agosto a Nizza, alle 15, dopo due ore di rianimazione. La madre è stata avvertita quarant’otto ore dopo, nonostante Nizza si trovi appena oltre confine e malgrado Luca avesse con sé i documenti e fosse un cittadino europeo”, ha affermato la vice sindaca Federica Nota, che poi ha aggiunto altri dettagli sulla vicenda.

