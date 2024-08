Terribile scontro tra carro funebre e pullman: interviene l’elisoccorso

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Un pullman Cotral e un carro funebre che stava trasportando una salma si sono scontrati frontalmente. Lo schianto è stato veramente molto forte e due persone sono rimaste gravemente ferite. Per loro è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. (Continua…)

Terribile scontro tra pullman e carro funebre

Nel pomeriggio di ieri c’è stato un terribile incidente che ha visto coinvolti un pullman ed un carro funebre. Lo schianto tra i due mezzi è stato veramente terribile. Ad avere la peggio sono state le due persone che si trovavano sui sedili del carro funebre. Entrambi sono rimasti feriti gravemente e per loro è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all’incidente frontale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)