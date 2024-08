Home | Temporali e nubifragio in arrivo sull’Italia: quali saranno le regioni colpite

In questi giorni l’Italia è nella morsa del caldo. L’estate si sta facendo sentire con tutta la sua forza. Nei prossimi giorni, però, ci saranno importanti cambiamenti. Il Ferragosto, come spesso avviene, porterà anche temporali e nubifragi. Il clima cambierà in alcune regioni della penisola. (Continua…)

Meteo prossimi giorni, in arrivo perturbazione atlantica

Nei prossimi giorni sull’Italia si abbatterà una perturbazione atlantica, che potrebbe provocare non pochi disagi dopo i tanti giorni di caldo estremo. Sono infatti proprio i cavi d’onda, le saccature modeste a favorire lo sviluppo dei cosiddetti “mostri temporaleschi”, composti da più celle che si uniscono e scaricano tonnellate d’acqua in poche ore. In questi giorni il mare è “bollito” a causa del cado torrido e questo aumenta il rischio di fenomeni estremi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)