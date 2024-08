Home | Imane Khelif irriconoscibile, nuovo look per la pugile algerina

Imane Khelif ha vinto la medaglia d’oro nella boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma più che per il trionfo nel pugilato, Imane è conosciuta per le polemiche nate sulla sua identità sessuale. Secondo molti, la pugile non era idonea a partecipare alle competizioni femminili nonostante la piena legittimazione riconosciutale dai regolamenti del CIO. Imane Khelif, dopo l’importante traguardo sportivo raggiunto, appare sui social in un nuovo look: è irriconoscibile. (Continua dopo le foto)

Le polemiche su Imane Khelif

La sua persona è divenuta terreno di scontro politico. Non sono mancati commenti da parte di esponenti del Governo italiano, dopo che l’azzurra Angela Carini ha deciso di ritirarsi dall’incontro dopo appena 40 secondi dall’inizio. Durante i Giochi, l’atleta ha dovuto subire di tutto da chi riteneva che non avesse il diritto di partecipare nel torneo femminile dopo essere stata esclusa dai Mondiali nel 2023. La pugile, nonostante le polemiche, ha continuato a combattere riuscendo a portare a casa l’oro alle Olimpiadi. E ora torna sui social, con un look totalmente diverso. (Continua dopo le foto)

Imane Khelif irriconoscibile, la pugile risponde agli haters con il nuovo look

Accolta in patria come un’autentica star, è il momento della rivincita per Imane. Cambio di look per la pugile che appare sui social completamente diversa da come siamo abituati a vederla. Nel video (che abbiamo condiviso qui sotto), Imane indossa un vestito rosa a fuori, con make-up intonato. Al collo, mostra con orgoglio la sua medaglia.

