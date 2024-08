Terribile esplosione in Italia, diversi feriti

È successo ieri, giovedì 15 agosto 2024, poco prima delle 13. Ad un certo punto si è sentita una forte esplosione. Il botto sarebbe stato udito anche dai residenti delle case che si trovano a diversi chilometri di distanza. A causa dell’incidente sono rimaste ferite diverse persone che erano nella struttura per il pranzo di Ferragosto. (Continua dopo le foto)

Valtellina, esplosione in un rifugio durante il pranzo di Ferragosto

Tragedia sfiorata in un rifugio della Valtellina, dove c’è stata una forte esplosione. È successo poco prima delle 13: il locale era pieno di clienti che stavano trascorrendo lì il Ferragosto. Si tratta del rifugio alpino Bar Bianco a Rasura, sulle Alpi Orobie, sotto la Cime della Rosetta, in provincia di Sondrio. Il forte boato si è sentito a chilometri di distanza. Grande lo spavento per tutti i presenti, sia i dipendenti che i clienti hanno temuto il peggio. (Continua dopo le foto)

A cosa era dovuto l’esplosione

Secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe stata una bombola di gas a esplodere. L’incidente sarebbe stato causato da una bomboletta spray contenente detergente usata per pulire che a contatto con una superficie calda è collassata. Probabilmente per una distrazione, la bomboletta era stata appoggiata vicino alle piastre e ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Alcune persone sono rimaste ferite.

