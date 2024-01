Lunga attesa per la puntata di ieri del Grande Fratello. Tutti volevano sapere se e quando Beatrice Luzzi sarebbe rientrata nella casa dopo l’uscita improvvisa per affrontare il lutto del padre. Fortunatamente l’attrice non ha rinunciato a questa opportunità ed è tornata a far parte del gioco. Con la sua forza e la sua grinta merita di essere la regina indiscussa di questa edizione. Durante la sua assenza, però, non tutti hanno mostrato compassione nei suoi riguardi e nonostante le polemiche nate sui social, su chi volesse una squalifica immediata, Alfonso Signorini si è limitato ad un richiamo verbale senza fare nomi. Anche se è stata accolta da baci e lacrime, alla fine della puntata non sono mancate le critiche contro l’attrice da parte di alcuni coinquilini.

Leggi anche: “Grande Fratello”, subito polemica di Letizia dopo il rientro di Beatrice

Leggi anche: Beatrice Luzzi torna nella casa del “Grande Fratello” e fa piangere gli italiani: la lettera d’addio al padre

Alfonso Signorini riprende Anita

Nel corso della puntata Anita è di nuovo protagonista. Il padrone di casa non ha potuto fare a meno di notare il suo atteggiamento scorretto nei confronti di uno dei nuovi arrivati: Stefano. Ma andiamo con ordine. Tutto nasce dalla discussione tra lo stilista e Giuseppe Garibaldi: Stefano ha definito “discriminatorie” le parole del suo collega sulla distinzione tra uomo e donna, ritenendo più opportuno parlare di “persone”. “Ho tanti amici gay” aveva risposto Garibaldi, frase che ha scatenato il dibattito. Durante la diretta Signorini si è soffermato sulla vicenda, riprendendo Anita Olivieri che, per giustificare e difendere il suo amico, lo ha descritto come “ignorante”. “Leggo una certa discriminazione e una maggiore pretentuosità nelle parole di Anita perché non puoi dire arriva da un paesino, ma chi se ne frega, oggi come oggi non è più tollerabile, esistono le connessioni sociali“, ha dichiarato il padrone di casa. (continua dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Signorini asfalta Anita in diretta tv: cos’è successo

“Voglio uscire”

Dopo la puntata Anita è tornata sull’argomento e si è lasciata andare ad uno sfogo con Fiordaliso, Giuseppe, Letizia e Paolo. “Questa roba sta uscendo dal confine. Questo è un gioco per giocatori, chi non lo è viene mangiato. Io non sono così, non posso essere qualcosa che non sono, non voglio diventarlo. Non voglio perdere neanche tempo a parlare, è aria buttata. Sono arrabbiata da una settimana, non è stato fatto niente, solo peggio. Sono in pigiama ora, aspetto il mio turno. Chi è stato tutelato? Gli yorkshire. Io no. Prendo mazzate, preferisco prenderle al lavoro che almeno hanno senso, imparo qualcosa. Non la do vinta a nessuno, voglio uscire e stare bene“, ha detto piangendo la ragazza. A queste esternazioni Fiordaliso a ribattuto provocandola: “Bene, usciamo tutti allora! Apriamo la porta rossa e andiamo via tutti. Vengo con te”(continua dopo il video)

Anita piange e vuole uscire e stanno rosicando potente anche la coppia fake e il bidello



La porta rossa è in fondo prendetela e ciaone#grandefratello pic.twitter.com/UHFkFYebBG — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) January 9, 2024

Nella notte Anita, nel letto con Giuseppe ha accusato il gioco di rovinarle la reputazione: “È un gioco, non mi faccio rovinare la vita da un gioco. Ho una vita davanti, non posso farmi rovinare la reputazione costruita per anni, per diventare una persona che non verrà assunta neanche in una segreteria“