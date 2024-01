“Grande Fratello”, subito polemica di Letizia dopo il rientro di Beatrice

Ieri, 8 gennaio, ha ripreso la normale programmazione del Grande Fratello. Questa edizione del reality show di Alfonso Signorini ci sorprende ogni volta: tra scontri, liti e lacrime, questi concorrenti sanno regalarci ogni giorno emozioni diverse. La puntata di ieri si è aperta col botto: Beatrice Luzzi è rientrata in casa dopo essere uscita per affrontare il lutto di suo padre. Nemmeno il tempo di rientrare però che è subito scattata la polemica dopo le parole di Letizia. Ecco cosa ha detto la fotografa.

Il rientro di Beatrice Luzzi

La puntata di ieri del Grande Fratello è iniziata con Beatrice Luzzi e il suo rientro in casa. L’attrice dal confessionale ha potuto vedere cosa è successo nella casa durante la sua assenza. Agli inquilini è stata letta una lettera che l’attrice ha scritto al padre dopo la sua morte e in seguito hanno riaccolto la Luzzi tra lacrime e baci. Tutti, o quasi, hanno mostrato empatia per la donna e per il suo dolore, anche i suoi nemici l’hanno abbracciata e hanno capito che prima di tutto siamo tutti essere umani e il gioco non conta in situazioni di vita come queste. Tantissimi lacrime sono state versate dopo che i concorrenti hanno ascoltato le parole di Beatrice. Alcuni di loro hanno un rapporto complicato con il proprio padre, mentre altri, come l’attrice, lo hanno perso. Letizia, ad esempio non è riuscita a contenere il dolore e si è rifugiata tra le braccia di Paolo. Nonostante abbiano provato a non far sentire il loro pensiero, gli utenti hanno riportato le presunte parole dei due concorrenti. Ed è già polemica dopo la diretta. (continua dopo la foto)

Le parole di Letizia

Per la gioia dei fan, Beatrice è rientrata in casa ed è tornata ad essere una concorrente ufficiale. Il suo rientro non ha lasciato indifferente nessuno e appena ne hanno avuto l’occasione, i concorrenti le hanno fanno sentire la loro vicinanza. Appena rientrata, la Luzzi ha speso due parole per i suoi compagni frizzati e, tornati nuovamente liberi l’hanno abbracciata. Quando è arrivato il momento di Letizia, l’attrice le ha detto: “Adesso siamo in due“, presumibilmente in riferimento al fatto che entrambe abbiano perso il padre. L’intenzione di Beatrice non sarà stata quella di un attacco diretto, eppure Letizia non deve aver preso bene le sue parole e a Paolo ha detto: “Non la sopporto, è il mio unico punto debole“. Masella ha così replicato: “Non gliela dare vinta, fregatene“. Anche se c’è pure un’altra teoria che sta circolando in rete. (continua dopo il video)

Un’utente che ha interpretato in altro modo lo sfogo di Letizia ha invece precisato: “Letizia è crollata per via del lutto del papà, dice ‘Non lo sopporto, è il mio unico punto debole’. Non penso c’entri Beatrice“. Ma il dubbio nei telespettatori rimane.