Vodafone down in tutta Italia: cosa sta succedendo

Vodafone non funziona oggi, martedì 6 febbraio 2024. A partire dalle 13 di questa mattina, da tutta Italia arrivano segnalazioni di utenti che hanno problemi con la rete. Alcuni non riescono a collegarsi a internet e faticano a effettuare e ricevere chiamate. Cosa sta succedendo?

Vodafone non funziona oggi, martedì 6 febbraio 2024

Dalle 13.00 di oggi, 6 febbraio 2024, la rete Vodafone ha cominciato a dare dei problemi. Roma, Campania, Lodi: da non a Sud, diversi utenti si sono lamentati della situazione e hanno segnalato il malfunzionamento di alcuni servizi sul sito Down Detector. Al momento il problema più grande sembrerebbe essere la rete mobile, indicata dal 77% degli utenti. Il 13% ha specificato che non c'è segnale mentre il 10% ha segnalato che nessun servizio funziona. Al momento le cause del disservizio non sono ancora note e Vodafone sui canali ufficiali non ha pubblicato dichiarazioni.

Le lamentele degli utenti: cosa fare

“C’è qualcuno che ha Vodafone e che ha problemi a chiamare/connettersi da stamattina come me? Non funziona niente?”, ha scritto un utente sul portale. “Grossi problemi con Vodafone a me non partono nemmeno le chiamate”, si legge. “Non so come fare, internet completamente bloccato”, ha scritto qualcun altro. Il down sta coinvolgendo anche i clienti di PosteMobile e Ho. Cosa fare? Al momento le segnalazioni sono in calo. Se si trattasse di un guasto temporaneo alla rete, è possibile che la connessione torni a funzionare a breve. Se il problema sussiste è bene controllare i canali ufficiali, che daranno indicazioni e tempistiche.