Rosario Fiorello ed il compagno di viaggio Fabrizio Biggio, durante la diretta tv di Viva Rai2, hanno commentato da un bar di Roma, a modo loro, i fatti e le notizie accaduti e quelli che accadranno durante la giornata, tra ironia e risate. Questa mattina, 10 Maggio 2024, è andata in onda l’ultima puntata del programma mattutino di Rai 2 e nel salutare il suo pubblico, tra ospiti indimenticabili, Fiorello ha lanciato un messaggio sottointeso che i suoi fan hanno colto immediatamente. (Continua a leggere dopo le foto)

“Viva Rai2”, Fiorello ultima puntata con Amadeus e Jovanotti

Si chiude in bellezza, con una grande festa, l’avventura di Viva Rai2. Il morning show di Fiorello è terminato con l’ultima puntata di oggi 10 maggio 2024. Due edizioni a dir poco straoridinarie, accompagnate da un’avventura anche sanremese. Accompagnato da Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutto il cast dello show, Rosario Fiorello aveva annunciato lo scorso aprile che questa sarebbe stata l’ultima settimana del programma e per la chiusura ha scelto due ospiti di rilievo come Jovanotti e Amadeus, il primo al ritorno in Tv dopo il brutto infortunio in bici che lo ha costretto ad un lungo stop, il secondo pronto a trasferirsi sul NOVE e a una delle sue ultime apparizioni in Rai dal vivo. Ma Fiorello ha deciso poi di regalare anche un’altra sorpresa al suo pubblico.

