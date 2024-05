“Chi l’ha visto?”, Piera Maggio rompe il silenzio dopo il ritrovamento choc in casa

Come ogni mercoledì sera, appuntamento su Rai 3 con Chi l’ha visto? condotto come sempre da Federica Sciarelli. La puntata di ieri si è aperta con Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, in collegamento da casa sua, per parlare di qualcosa che ha trovato nella sua abitazione da poco, ma che potrebbe risalire anche a 20 anni fa.

Piera Maggio rompe il silenzio dopo il ritrovamento choc in casa

Raggiunta dall’inviata Chiara Cazzaniga, Piera Maggio è intervenuta tramite collegamento dalla sua casa di Mazzaro del Vallo per parlare delle cimici scoperte tra quelle mura, proprio dove nel settembre del 2004 sparì nel nulla sua figlia Denise Pipitone, che all’epoca aveva solo 4 anni. I due dispositivi di ascolto erano installati in posizioni strategiche: una nell’androne e l’altra nella cucina, luogo dell’ultima presunta apparizione di Denise. (continua dopo la foto)

“Erano installate dentro le prese, una l’abbiamo trovata in una presa nell’androne e l’altra nella famosa cucina dalla quale Denis è uscita prima di scomparire” ha detto Piera ai microfono di Chi l’ha Visto?, ammettendo di essere rimasta sconvolta. In risposta a questo ritrovamento la Procura le ha aperto un’indagine contro ignoti poiché ritiene sia stata violata la sua privacy, motivo per il quale quelle cimici potrebbero essere state installate da privati, a meno che non appartengano alle Procure che in precedenza hanno indagato sulla scomparsa di Denise. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)