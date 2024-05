Enrico Mentana chiude il Tg con un nuovo colpo di scena

Alta tensione a LA7 tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. Il ritardo con cui il giornalista ha dato la linea alla collega non è stato gradito dalla conduttrice televisiva, che in diretta ha ricambiato il favore, esprimendo senza mezzi termini la sua opinione. Ieri sera, però, c’è stato un nuovo colpo di scena. (Continua…)

Leggi anche: Lilli Gruber insofferente, la frecciatina a Mentana per il Tg in ritardo

Leggi anche: Enrico Mentana, il lieto annuncio nel giorno del suo compleanno

Tensione a LA7 tra Enrico Mentana a Lilli Gruber

Non solo la Rai è in subbuglio, anche a LA7 cresce la tensione. A quanto pare solo a Discovery si respira un’aria non pesante. Probabilmente le cifre sui contratti placano gli animi. Nelle rete di Urbano Cairo è tensione tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. La conduttrice televisiva ha sbottato dopo i continui ritardi del collega. La Gruber non ha risparmiato critiche nei confronti di Mentana, che dal suo canto ha chiesto all’azienda di intervenire. LA7 ha così pubblicato un comunicato in cui chiede rispetto reciproco e gioco di squadra, ma l’aria continua ad essere pesante. Ieri un nuovo colpo di scena. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)