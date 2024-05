Arriva il matrimonio per il famoso della tv che sposerà la cugina di Alessia Marcuzzi. L’indiscrezione è stata lanciata da Alberto Dandolo su Dagospia. Pare che per la coppia però, non sia il primo Sì, ma il secondo. Scopriamo insieme i dettagli.

Il famoso convolerà a nozze con la cugina di Alessia Marcuzzi

La coppia è sposata dal 2014 e ha due figli, Aldo e Bianca, ma non sono mancate crisi nel loro matrimonio, tanto che i due interessati si sono allontanati per un certo periodo. Ora Fabrizio Biggio, co-conduttore di Viva Rai2! e Valentina De Ceglie, cugina di Alessia Marcuzzi, hanno deciso di (Ri)sposarsi. La notizia arriva a 10 anni dal loro primo sì e pare che per festeggiare abbiano deciso di rivivere il loro giorno più bello. Le pubblicazioni di matrimonio sono state affisse il 7 maggio presso il comune di Milano, con i nomi del comico e della moglie. Ma conosciamo meglio quest’ultima e il rapporto dei due coniugi. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)