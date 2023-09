Verso Cagliari-Milan: considerata l’assenza di Rade Krunic, il tecnico rossonero Stefano Pioli potrebbe regalare un’occasione da titolare a Yacine Adli. Ecco le probabili formazioni del match valevole la sesta giornata di campionato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Stefano Pioli osserva il Milan dalla panchina di San Siro (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Il turno infrasettimanale ospita la sesta giornata di campionato. Il Milan affronterà il Cagliari nella insidiosa trasferta alla Sardegna Arena e mister Pioli dovrà attuare diversi cambi di formazione per garantire una condizione atletica duratura ai propri uomini, da preservare al meglio per le prossime sfide contro Lazio e Borussia Dortmund.

Adli titolare in Cagliari-Milan?

Saranno dunque diverse le novità di formazione per i rossoneri. La più eclatante potrebbe riguardare la cabina di regia: con Krunic out per infortunio, Pioli sembra intenzionato a regalare ad Adli un’occasione dal primo minuto. Il francese non è mai stato impiegato in stagione ma ci sono concrete chance che possa esordire proprio mercoledì. Decisiva sarà la rifinitura.

Parola d’ordine: vietato rischiare. Per questo motivo ci sarà ancora Sportiello a difendere la porta, nonostante Maignan abbia completamente recuperato dall’infortunio. In difesa spazio alla coppia Thiaw-Tomori, mentre sugli esterni ritorna Theo da una parte e parte titolare ancora Florenzi dall’altra. Mezzali di centrocampo saranno Loftus-Cheek e uno tra Reijnders, Pobega e Musah. Davanti riposano Giroud e Leao: al loro posto, insieme a Pulisic, ci saranno Okafor e Chukwueze.