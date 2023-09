Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà la sua Juventus affrontare il Lecce, Massimiliano Allegri ha così parlato della sconfitta patita contro il Sassuolo: “Non sono d’accordo sul fatto che sia stata una brutta prestazione, ci sono stati errori che capitano” ha detto il tecnico bianconero attribuendo la sconfitta a degli errori casuali.

Riguardo alla pratica Lecce Allegri non sottovaluta l’avversario definendo i slantini una squadra che gioca bene a calcio e che ha ottenuto risultati importanti: “Vincere domani non sarà facile perché sono imbattuti come l’Inter“. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Chiesa contro il Sassuolo lungo la fascia destra (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Momento delicato, abbiamo bisogno dei nostri tifosi”

Allegri in conferenza stampa ha anche chiesto espressamente il supporto del tifo bianconero, sottolineando che è un momento delicato ma che c’è tutto il tempo per recuperare: “Spero che lo stadio sia pieno e che i tifosi ci aiutino a vincere questa partita”.

Le scelte di formazione confermate in conferenza

Per quanto riguarda le ultime di formazione è stato lo stesso tecnico livornese ha rivelare la presenza di Szczesny come portiere titolare e ha lasciato in dubbio la presenza di Kean e Gatti: “Kean ieri si è fermato per un problemino alla tibia. Gatti? Non ho ancora deciso. Ha 26 anni e gioca nella Juventus, deve stare sereno e tranquillo”.