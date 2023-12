Veronica Peparini dal 2018 è sentimentalmente legata al ballerino Andreas Muller, conosciuto nel corso della sua esperienza ad Amici. Il 5 novembre 2023 hanno aannunciato attravetrso i microfoni di Verissimo di aspettare due gemelle. A 52 anni Veronica Peparini è di nuovo incinta, dopo aver affrontato altre due gravidanze durante il suo precedente matrimonio. Nonostante qualche piccolo problemino, la gravidanza sembra procedere bene. Andreas Muller ha pubblicato una storia Instagram in cui si lascia andare a uno sfogo-confessione con i suoi follower. Le sue parole hanno fatto emozionare i numerosi fan della nota coppia italiana. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Veronica Peparini e Andreas Muller, scelti i nomi delle gemelle: ma i fan rimangono delusi

Leggi anche: Veronica Peparini e Andreas Muller, il momento è emozionante: le due bambine mostrate per la prima volta

Leggi anche: Veronica Peparini rompe il silenzio sulla gravidanza: cosa sta succedendo

Leggi anche: Veronica Peparini rompe il silenzio sui problemi della gravidanza

Veronica Peparini incinta, il dolce annuncio di Andreas Muller fa emozionare

Andreas Muller e Veronica Peparini sono in attesa delle loro prime bambine: due gemelline tanto desiderate dalla futura mamma e dal futuro papà. Il ballerino e la coreografa stanno raccontando questo periodo magico delle loro vite attraverso foto e storie pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Nelle sue ultime storie social, Andreas ha pubblicato un pensiero da futuro papà: “Quanti pensieri per la testa. Vedo la pancia di Vero crescere di giorno in giorno e non so nemmeno io come definire quello che provo. Mi batte il cuore e mi perdo nei pensieri. In questi anni, ho costruito una casa che sto per lasciare ai miei genitori e sono fiero del figlio che sono e dei genitori che ho. Ci stiamo trasferendo in una casa che sarà più adatta per le piccole ma, poi, dobbiamo necessariamente cercare altro, qualcosa che possa coronare questi anni di relazione. Penso al Natale che, quest’anno, sarà un po’ diverso con il pensiero delle gemelline che tiene tutti i cuori accesi. Penso al mio lavoro e alle mie passioni che mi hanno permesso di arrivare fino a qui. Pensare mi fa bene e anche male, ma questa è la vita, imprevedibile, unica e da vivere perché se tanto ci toglie, tanto ci dà”. Parole che hanno emozionato tutti quanti. (Continua a leggere dopo la foto)

Una gravidanza gemellare inaspettata

Proprio alcuni giorni fa, Andreas Muller, nelle sue storie Instagram, ha pubblicato la foto dell’ecografia di Veronica Peparini in cui si vedono le due gemelline che stanno crescendo nella sua pancia. I futuri genitori si augurano che entrambe riescano ad arrivare al termine della gravidanza senza alcun problema. Infatti, come ha scritto Andreas in un post su Instagram non si aspettavano minmamente un parto gemellare: “Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa”. Non possiamo far altro che augurare loro un grosso in bocca al lupo.