Ieri, domenica 14 aprile 2024, nello studio di Verissimo c’erano Romina Power con i figli Yari e Romina. La famiglia si è riunita e ha parlato a Silvia Toffanin delle ultime novità. Romina Carrisi ha descritto la gioia di essere madre mentre Yari Carrisi ha parlato del rapporto con il papà Al Bano. (Continua dopo le foto)

Romina Power nonna per la quarta volta

Romina Power ha condiviso a Verissimo l’amore per il suo quarto nipotino, Axel Lupo, figlio di Romina Carrisi. “È bellissimo, me lo sto coccolando tanto. Gli sto già insegnando a dire nonna, vorrei che la sua prima parola fosse nonna”, ha ammesso la cantante. Romina Carrisi, diventata mamma tre mesi fa ha raccontato che questa è l’esperienza più bella della sua vita. Per lei è stato fondamentale l’aiuto della sorella. “Mi ha aiutato molto mia sorella Cristèl. Appena è nato Axel Lupo, è venuta in mio soccorso dalla Croazia e mi ha insegnato a fare tutto”, ha raccontato. Poi tutta la famiglia ha parlato di Al Bano. (Continua dopo le foto)

“Verissimo”, Yari Carrisi e il rapporto con il padre Al Bano

Yari ha ammesso a Verissimo che spesso fa fatica ad andare d’accordo con il padre Al Bano. “Ha la filosofia del ‘my way or the highway’. Andiamo più d’accordo quando siamo in tournée, perché poi da lì nascono canzoni e tante situazioni meravigliose”, ha raccontato. Sua sorella Romina ha spiegato meglio la situazione. “Yari e papà vanno d’accordo sul palco, perché lì parlano la stessa lingua. Appena scendono dal palco invece iniziano delle diatribe perché parlano due lingue diverse. Quando litigano non mi intrometto più. Prima facevo questo errore madornale di mettermi in mezzo per cercare di capire, di mediare, adesso quando papà mi dice che ha litigato con Yari rispondo ‘mi dispiace, ciao papà ci sentiamo dopo’”. Poi è intervenuta anche la ex moglie del cantante.

