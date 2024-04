“Verissimo”, sorpresa top di Silvia Toffanin per Pier Silvio – Nella puntata di ieri, domenica 28 aprile 2024, di “Verissimo” Silvia Toffanin si è lasciata andare ad un momento molto tenero. La famosa conduttrice Mediaset ha atteso la fine del consueto appuntamento domenicale per guardare dritta in camera e usare la tv per fare un annuncio. (continua a leggere dopo le foto)

Silvia Toffanin ha fatto un annuncio per il suo Pier Silvio Berlusconi, utilizzando un pezzettino del suo seguitissimo programma in onda su Canale 5. L'ex showgirl ha voluto dire una cosa direttamente in camera. Dopo una puntata elettrizzante, in cui sono state ospiti l'attrice di Terra Amara, Serpil Tamur, e l'insegnante della scuola di "Amici", Alessandra Celentano, che si è raccontata senza filtri, la conduttrice si è voluta ritagliare uno spazio per sé e la famiglia.

Come si sa, infatti, la conduttrice di Verissimo è legata da anni al figlio di Silvio Berlusconi, attuale direttore di Mediaset. I due hanno avuto anche due splendidi figli e rappresentano oggi una delle famiglie del mondo della tv più solide e felici. Ieri era il compleanno del brillante manager. E così Silvia Toffanin ha voluto spendere qualche parola per il compagno.

