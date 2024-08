Home | Us Open, i risultati degli italiani: Musetti ok, fuori Berrettini e Bronzetti

Us Open risultati. Arrivano notizie dolci e amare dagli Us Open. Nel maschile, Italia avanti con Musetti, ma è fuori dai giochi Berrettini. Nel femminile, invece, fuori Lucia Bronzetti, mentre restano in gioco Jasmine Paolini, Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto. (Continua…)

Arrivano buone notizie dagli Us Open per quanto riguarda Lorenzo Musetti: il tennista, pur soffrendo, riesce a superare il turno al quinto set. Contro il serbo Miomir Kecmanovic finisce 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5. Il prossimo avversario sarà Nakashima. Brutte notizie, invece, per Matteo Berrettini, travolto dall’americano Fritz che si impone 6-3, 7-6(1), 6-1.

Nel femminile fuori Lucia Bronzetti, che cede 6-3 6-1 alla numero 2 al Mondo Sabalenka. Nel tabellone femminile restano Sara Errani, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.