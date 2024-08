Home | Us Open: Sinner avanza col brivido, Arnaldi ok e Fognini eliminato

Us Open, Jannik Sinner ha superato il primo turno degli US Open 2024 con qualche difficoltà, ma alla fine ha battuto Mackenzie McDonald in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 in poco più di due ore e un quarto. Matteo Arnaldi ha impressionato con un’ottima prestazione, sconfiggendo in un’ora e quarantuno minuti lo statunitense Svajda con un netto 3-0 (6-3, 6-2, 6-1). Fabio Fognini, invece, è uscito subito di scena, sconfitto 3-0 dal ceco Machac con i parziali di 7-5, 6-1, 6-3.

Nel tabellone maschile, Sinner ha avuto bisogno di un set per entrare in ritmo, ma una volta superato l’iniziale incertezza, ha dominato McDonald, chiudendo l’incontro con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1, 6-2. Il numero uno al mondo ha mostrato segni di nervosismo già nel primo game, concedendo un break nonostante abbia salvato quattro palle break. Tuttavia, dopo una partenza difficile, Sinner ha reagito, recuperando nel secondo set e dominando i successivi due, con McDonald che ha progressivamente perso lucidità.

Matteo Arnaldi ha avanzato con facilità, superando Svajda in poco più di un’ora e quaranta minuti, con un risultato netto di 6-3, 6-2, 6-1. Nonostante Svajda non fosse un avversario di primissimo livello (numero 102 del ranking ATP), Arnaldi ha dimostrato un ottimo stato di forma. In contrasto, il cammino di Fabio Fognini si è concluso rapidamente contro Tomas Machac, con Fognini che ha lottato solo nel primo set, perso 7-5, prima di cedere nettamente nei successivi due parziali (6-1, 6-3).

Anche Lorenzo Sonego è stato eliminato al primo turno, penalizzato da un sorteggio sfortunato che lo ha messo di fronte a Tommy Paul, testa di serie numero 14. Dopo aver perso i primi due set (6-4, 6-2), Sonego è riuscito a strappare il terzo set (7-5), ma non è riuscito a mantenere il ritmo nel quarto, perdendo 6-2. Al contrario, Flavio Cobolli (31) ha avuto un buon esordio, superando Duckworth con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-4, e si prepara ora ad affrontare il belga Zizou Bergs.

Infine, Mattia Bellucci, qualificato a sorpresa, ha battuto uno stanco Stan Wawrinka in tre set (6-4, 7-6, 6-3) e si appresta a sfidare O’Connell, che ha eliminato a sorpresa Nico Jarry (26).