“Uomini e donne”, ritorno di fiamma per la famosa coppia a 3 anni dalla rottura – È bastata una semplice segnalazione per riaccendere le speranze dei fan di una delle coppie più amate di Uomini e donne. I due si sono conosciuti alla corte di Maria De Filippi nel lontano 2013 e lontano dalle telecamere avevano anche messo su famiglia. (continua a leggere dopo le foto)

La storia d’amore tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, nata a Uomini e Donne, sembra aver trovato un nuovo inizio. A far sperare in un ritorno di fiamma tra i due un video diffuso sui social, in cui si fa riferimento a sabato scorso quando l’ex tronista era impegnato come dj ad una serata in un locale di Napoli. Al suo fianco in consolle c’era la sua ex (o non dovremmo dire più così), Francesca Del Taglia. (continua a leggere dopo le foto)

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo di nuovo insieme? L’indiscrezione

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, dopo l’uscita da Uomini e donne come coppia nel 2013, erano diventati una famiglia con la nascita dei figli Brando e Zeno. Sempre molto affiatati e complici, nel dicembre 2021 i due hanno annunciato la crisi. Poi è arrivata la separazione e per i due anche altri flirt. Relazioni che però sono tristemente naufragate. Ora, l’amico comune Amedeo Venza ha confermato che tra Francesca ed Eugenio la fiamma non si è mai spenta e che l’ex tronista e l’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 avrebbero deciso di riprovarci.

