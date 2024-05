La puntata di ieri di “Uomini e Donne” ha sancito la fine del trono di Ida Platano, che ha lasciato il programma in lacrime. Subito dopo la puntata, uno dei suoi corteggiatori, Pierpaolo Siano, ha deciso di rompere il silenzio sui social. (Continua…)

“Uomini e Donne”, Ida Platano lascia il trono

Nella puntata di ieri di “Uomini e Donne”, Ida Platano ha lasciato in lacrime il trono, dichiarando: “Sono sfortunata in amore“. La tronista ha concentrato il suo percorso su due corteggiatori in particolare: Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Negli ultimi giorni, la tronista ha eliminato il primo a causa di alcune segnalazioni giunte in studio. Il secondo, però, si è sentito usato come “ruota di scorta” e le ha rifilato un “due di picche”. Subito dopo la puntata di ieri, Pierpaolo ha deciso di rompere il silenzio sui social. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)