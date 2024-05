“Uomini e Donne”, è nata una nuova coppia: fan in delirio

Uomini e donne si incontrano e si corteggiano alla ricerca dell’anima gemella. Il pubblico in studio è chiamato a partecipare alle vicende amorose dei concorrenti con commenti e consigli. Sono queste le caratteristiche alla base di Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Lo show sull’amore si avvia al finale di stagione e i vari protagonisti devono fare le loro scelte. Scopriamo insieme che cos’è avvenuto nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo le foto)

“Uomini e Donne”, Daniele ha fatto la sua scelta: le anticipazioni

Ieri, lunedì 6 Maggio 2024, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 14.30. Lorenzo Pugnaloni su Instagram oltre a diffondere spoiler, ha descritto così la puntata: “Che puntatona”. La padrona di casa Maria De Filippi ha concesso molto spazio a Daniele Paudice e il ragazzo ha fatto la sua scelta. Prima di compiere il “grande passo” Daniele ha deciso di fare un’esterna di un giorno in una villa insieme a Gaia e Marika. Nessun bacio ma solo voglia di schiarisi le idee. In studio Maria De Filippi ha mostrato i Best Moments che il tronista ha passato con una e con l’altra corteggiatrice. Poi Daniele ha fatto il suo nome, dando il via ad una nuova e romantica storia d’amore.

