Home | “Uomini e Donne”, incidente in moto per il noto volto del programma: come sta

Un paio di settimane fa, il noto volto di Uomini e Donne aveva raccontato sui social di essere stato vittima di un incidente stradale in moto. Se inizialmente, l’ex cavaliere pareva essere ottimista sulle sue condizioni di salute, in una storia su Instagram ha aggiornato i fan e ha fatto sapere che la sua situazione è peggiore di quanto pensasse. (Continua dopo le foto)

Incidente in moto per Gianluca De Matteis

L’ex tronista nei giorni scorsi aveva raccontato sui social di essere stato vittima di un incidente stradale. Gianluca De Matteis aveva rassicurato i suoi fan in merito alle sue condizioni di salute, sottolineando però di doversi sottoporre ad ulteriori esami per escludere complicazioni dopo lo schianto in moto. “Ragazzi, sono rientrato ieri notte a casa dopo aver passato un’intera giornata al pronto soccorso di Genova. Ho avuto un incidente in moto, sono stato tamponato e sono stato slanciato via per alcuni metri con dei danni fisici”, aveva raccontato. Con una storia poi, l’ex volto di Uomini e Donne ha aggiornato i suoi fan a proposito dei danni fisici subito dopo l’incidente. (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, come sta Gianluca De Matteis dopo l’incidente in moto

Nelle ultime ore, l’ex cavaliere ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni ai suoi fan. Dopo gli esami, ha scoperto che l’incidente ha causato dei danni fisici ma fortunatamente i medici hanno deciso di non operarlo: “Ho avuto un distacco del tendine della gamba (l’adduttore lungo) gli altri sono lacerati tra le varie cose, lì ci passa un nervo che se lo sfiori rischi di perdere l’erezione e ora che l’intervento è stato scongiurato posso mantenere integra la sua funzionalità”, ha spiegato Gianluca che però non ha nascosto di essere preoccupato per la sua situazione.

