Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, la presunta relazione e il dramma dell’ex di lui

Da settimane si vocifera di un presunto flirt tra Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le stelle, e Sonia Bruganelli, opinionista de L’Isola dei Famosi. I due non hanno ancora confermato ufficialmente la loro relazione, anzi, avevano smentito la faccenda quando sono uscite le foto dei paparazzi di Chi. Ora però, spuntano nuove indiscrezioni. Inoltre, sempre secondo gossip non ufficiali, pare che l’ex di Madonia, Ema Stokholma, non avrebbe preso bene questo nuovo flirt. (Continua dopo le foto)

Cosa c’è tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia?

Le prime voci sul presunto flirt tra i due sono arrivate qualche settimana fa. Per il ponte del 1° maggio, Sonia Bruganelli era volata a Maiorca con l’amico e assistente Alessandro Boero oltre naturalmente lo stesso Madonia. I tre hanno trascorso del tempo insieme in spieggia. Poi Sonia e Angelo, la domenica successiva, sono stati beccati in Italia sotto casa del maestro di danza a Roma. Entrambi, tuttavia, hanno smentito l’affaire. “Sono single da quando sei-sette mesi fa mi sono lasciato con Ema Stokholma. [Sonia Bruganelli, ndr] È una cara amica, non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché e venuta a vedere Ballando. Era con altre persone. Abbiamo amici comuni, essendo un genitore preferisco passare con le mie figlie o con pochi amici. Mi piace organizzare serate in casa e cucinare per altri”, aveva raccontato Madonia. (Continua dopo le foto)

La nuova indiscrezione su Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Secondo una nuova segnalazione, giorni fa i due erano insieme a Carmen Russo, in un noto locale romano. Ma Sonia ha spiegato che tra i due non c’è niente e che era in Spagna perché, da imprenditrice, vorrebbe lavorare anche all’estero. L’ultima novità è stata spifferata dall’investigatore social, Alessandro Rosica, che fa sapere che Sonia Bruganelli e Angelo Madonia avrebbero dichiarato ai loro più intimi amici che sì, si starebbero “frequentando da mesi”. Ema Stokholma non avrebbe preso bene questa notizia.

